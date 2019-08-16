Mehmet Demirkol: Nzonzi çok iyi transfer

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın transfer gündeminin yorumlarken, Nzonzi'ye dikkat çekti.

"İKİSİNDEN BİRİ ALACAK OLSAM NZONZİ DERİM"

Galatasaray'ın Falcao'ya odaklanmasından dolayı Nzonzi'nin arada kaynadığını belirten Demirkol şöyle konuştu: "Nzonzi kaynadı arada ama belki de Falcao'dan iyi transfer, iki farklı mevki, doğrudan kıyaslanmaz ama bana iki transferden birini alman lazım deseler golü bir şekilde atarız ama şurayı tamamlamam lazım derim.

Nzonzi bana daha öncelikli gibi geliyor, şartları da anladığım kadarıyla uygun. Hakikatten şaşırdım tebrik etmek lazım gerçekten iyi iş. Ve ayrıca aradığın adam, Galatasaray’a baktığında orta sahada Seri ve Belhanda’yı ideal olarak görüyorsun ama oraya bir tek Donk kalıyor. Donkla elinde tek şablon oluyordu, şu an 3 oyuncu ile oynayacağın üçgenlerin sınırı yok. İstediğin gibi dizilebilirsin."





Kolombiyalı golcünün durumuna da değinen Mehmet Demirkol, "Falcao sadece tek vuruşları iyi yapabilen biri değil, sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu. Daha futbol da oynamak istiyor. Falcao ile ilgili bir problem yok. Asıl kafamdaki soru neden bu kadar kıtlık yaratıyorsunuz? Suni bir kıtlık bu. Falcao çok ideal ama başka forvet mi yok? Böyle pazarlık yapılmaz ki." ifadelerini kullandı.