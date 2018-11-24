Mehmet Demirkol: Serdar'ın pozisyonu penaltı değil

Galatasaray'la Konyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadelenin son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu, karşılaşmanın önüne geçti.

ORTAK GÖRÜŞ: HATALI KARAR

Serdar Aziz'in Skubic'le girdiği pozisyonda, hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Serdar Aziz'e kırmızı kart gösteren Göçek, tüm itirazlara rağmen VAR'a bakmadı ve kararını değiştirmedi.

Hüseyin Göçek'in verdiği bu kararı değerlendiren tüm spor yazarları, verilen kararın yanlış olduğunu ifade etti.

Mehmet Demirkol, Twitter hesabından şu yorumu yazdı: "Kırmızı gösterdiği ve protokol gereği iptal edemeyeceği için VAR'a gitmedi. Başka açıklaması YOK. En iyi sistem bile kötü ellerde YOK hükmünde."

"BEN OLSAM VAR'A BAKAR İPTAL EDERDİM"

Ntv'de yayınlanan "Yüzde Yüz Futbol" futbol programında konuşan Rıdvan Dilmen de pozisyonun penaltıyla alakası olmadığını ifade etti. "Bence penaltı değil" diyen Dilmen, "Hakem penaltıyı verdi. Ben olsam VAR'a bakardım, oraya giderdim ve penaltıyı iptal ederdim. Serdar'a verdiğim kırmızı kartı geri almayabilirdim." ifadelerini kullandı.

Hakemin pozisyonu izlememesini eleştiren Ali Ece ise şunları söyledi:

"Hakemlik yapmak için olmazsa olmaz üç şey var; gözleriniz iyi görecek, beyniniz iyi çalışacak, ahlaki açıdan kimseye karşı bir hassasiyetiniz olmayacak, Senin gözlerinin ve beyninin yetmediği yer için VAR sistemini getirdiler ama sen gidip izlemedin. Taraflı tarafsız hiç farketmez. Pozisyon penaltı değil. Aklın yolu bir."

BeIN Sports yorumcularından Önder Özen de pozisyonda hatalı karar verildiğini söyleyerek, "Benim görüşüm bence penaltı değil. Serdar Aziz'in müdahalesi rakipten önde. Hakemler tarafından hata yapılabilir bu çok doğal ama hakem VAR tarafından nasıl çağrılmadı bunu nasıl açıklayacağız bilemiyorum." dedi.