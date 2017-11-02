Mehmet Demirkol: Şampiyonlukta favorim Beşiktaş

Fanatik Gazetesi Yazarı Mehmet Demirkol, Fanatik TV'den canlı yayın yaparak açıklamalarda bulundu.

FAVORİM BEŞİKTAŞ

Demirkol, "Beşiktaş her anlamda Şampiyonlar Ligi takımı oldu. Mızmızlanmadan, adam muhabbeti yapmadan. Galatasaray özellikle ilk 7 haftada oynadığı oyunla heyecanlandırdı ancak benim favorim Beşiktaş." ifadelerini kullanndı.

EN BAŞARILI HOCA ŞENOL GÜNEŞ

Deneyimli yorumcu sorulan "Şenol Güneş, Türkiye'nin en iyi teknik direktörü mü?" sorusuna ise "En başarılı teknik direktörü." cevabını verdi.