Mehmet Demirkol: Şenol Güneş maaş almamalı

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports'ta yayınlanan "beIN Manşet" adlı programda gündemi değerlendirdi.

Demirkol, geçtiğimiz günlerde 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağışta bulunan Şenol Güneş hakkında ilginç bir yorumda bulundu.

Güneş'in bu sene milli takımdan maaş almaması gerektiğini söyleyen Demirkol'un sözleri şu şekilde:

"ŞU ANDAKİ ZARAR KAYBEDİLEN İNSANLARDIR"

"Futbol zararda gibi haberler çıkıyor ya, neyin zararında? Bugün zarar hesabı yapılmaz. Zarar marar etmiyor kimse. Şu andaki zarar kaybedilen insanlardır. İkincisi, çalışması mecbur olmayanları evinde tutup, onlara hep beraber bakmak. Parası olana değil, parası olmayanlara."

"YILDIZLARIN MAAŞLARINDA KESİNTİYE GİDİLMELİ"

"Bugün, insanoğlunun yapacağı 2 şey var. Birincisi, çalışmak zorunda kalan insanların mümkün olduğu kadar çalışmalarını kolaylaştıracak bir düzen kurmak. Bunu yapmanın yöntemi de, yıldızların paralarında en azından 'şimdilik' kesintiye gitmek. Bunun başka çaresi yok."

"BİR SENE DE PARA ALMA KARDEŞİM"

"Yapmamız gereken, düşük gelirli olan %90'ı hayatta tutmak. %10'un zaten torunların torunlarına yetecek birikimleri var. 'Milli Takım Teknik Direktörü maaşında indirime gidecek' haberi çıkıyor. Alma kardeşim bir sene. Bir sene sonra yeniden oturur konuşursun, 'Geçen sene almamıştım, bu sene ne olacak?' diye. Bu mecburi böyle. Önemli olan, geri kalanların hayatta kalması."