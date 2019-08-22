Mehmet Demirkol: Sturridge bir marka

Mehmet Demirkol, beIN Sports'ta yayınlanan beIN Manşet programında Trabzonspor'un Daniel Sturridge transferini yorumladı.

"İNŞALLAH SAĞLIĞI YERİNDEDİR"

"İnşallah Sturridge'in sağlığı yerindedir, zindedir ve Ünal Hoca ondan yararlanır. Sörloth ile birbirlerini yükseltirler. Sörloth'un performansı da iyi. Yani yeni aldığın oyuncu için bir Kasımpaşa maçında sol içte topu yan alara vurdu. Bir de attığı gollere bakıyorsun, hareketlerine bakıyorsun, fiziğine rağmen hareketlerine bakıyorsun çok olumlu şeyler var. Ünal hoca oradan daha fazlasını çıkarabilir."

"Şimdi burada Sturridge ve Obi Mikel gibi iki marka var, çok önemli marka bunlar. Bu markaların doğru değerlendirilmesi halinde Obi Mikel'in oyuna dönmesi, futbolu yeniden hatırlaması halinde fizik olarak çok yetersiz çünkü. Zor gidiyor geliyor. Zamanla olur diye umuyorum."

"İYİ İDARE ETMEK LAZIM"

"Sosa nasıl olduysa zamanla. Sonra, Sosa oyunun merkezi oldu. Novak da, Pereira da onu görüyorsun. Bütün yabancılar bunun içinde. İki marka isim de bunun bir parçası olabilirse mükemmel. Ama bunlar riskli transferler bunu da söylemek lazım. Bu kadar büyük transferler risklidir her zaman. Bunu anlatmaya gerek yok çünkü Trabzonspor bunu yaptı senelerdir. Büyük oyuncular geldi Trabzonspor'a diğer büyük takımlara geldiği gibi."

"Eto'o'lar falan geldi bu ülkeye. Bunların hem pozitif tarafları vardır hem riskli tarafları vardır. İyi idare etmek lazım. O zaman sınıf atlatır."