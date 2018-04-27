Mehmet Demirkol: Süleyman Seba olsaydı maça çıkardı

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Fanatik gazetesinde yaptığı değerlendirmede siyah-beyazlı ekibin Fenerbahçe maçına çıkmama kararını yorumladı. Demirkol, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ise Başakşehir'e yarayacağını ifade eti.

SEBA OLSA MAÇA ÇIKARDI

Mehmet Demirkol, "Baba Hakkı ve Süleyman Seba olsaydı Beşiktaş bu maça çıkardı. Eğer bu maçı kazansanız Pancu zaferinden daha büyük bir zafer olurdu. Yenilebilirsin de, burada da çıkar, 'haksızlığa uğradık ama olmadı' dersin. Sporculara sorsalar bence bir tanesi bile 'gitmeyelim' demez. Bir sporsever olarak ben oynansın isterim. Çünkü buradan Beşiktaşlı olarak bakınca büyük kahramanlık destanı çıkabilir diyorum" ifadelerini kullandı.

DERBİ BERABERE BİTER

Galatasaray-Beşiktaş derbisini de yorumlayan Demirkol, "Maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ı yaşanan olaylar bence etkiledi. Şu anda Galatasaray psikolojik açıdan üstün. Fakat; Beşiktaş'ın oyununu da düşündüğümüzde her şey ortada. Başakşehir'in şampiyonluk şansını burada iyi görüyorum ama Galatasaray yenerse durum çok farklı olur" şeklinde konuştu.