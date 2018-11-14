Mehmet Demirkol: Terim'e verilen ceza ağır

BeIN Manşet programında değerlendirmeler yapan Mehmet Demirkol, Fatih Terim'e verilen cezaların doğru olmadığını belirtti.

"10 MAÇ CEZA MANTIKLI DEĞİL"

Terim'in fiziki bir hareket yapmadığını ifade eden Demirkol, "Kanunen cezalara itiraz edilmeyebilir, kanunen bu tip açıklamaların cezası budur. Ama hukuken şiddete karışmamış birine ligin kalan yarısından men etmek doğru değil. O zaman şiddete karışana (Jailson) 2 sene ceza vermen lazım. Bu da orantısız ceza almış oluyor. Bunu uygulayan başka ülkelerin de değiştirmesi lazım. Mantıklı değil."

"IRKÇILIK VE NEFRET DIŞINDA VERİLMEMELİ"

"Irkçılık ve nefret suçu yoksa birisiyle sözlü tartışmaya girildiği için bu kadar ceza vermek mantıklı değil. Şiddete karışana daha fazla ceza vermen lazım. Jailson 8 maç mı aldı, bir şey diyemem. Olmaması gereken şeyler bunlar.





Sadece sözle sınırı aşan eleştiriler, otoriteyi sarsan eleştiriler güven duygusunu zedeleyen eleştiriler sınıfına girer bu. Seyircinin lige duyduğu güveni eleştiren bir durum bu. Bu ciddi bir sorun. Güven duygusu yüksek olursa seyirci maça gelir. Ligin kalanının yarısından men etmek bence doğru değil. İlk açıklamaları yaptığı için para cezası verilebilirdi. Kanunen düzenleme yapılmalı, kafadan 10 maç ceza veriyorsun. Islah etmenin dışına çıkıyor bu. Bu bir yere vardırmaz bizi. Geldiğimiz noktada bir faydası yok." şeklinde konuştu.