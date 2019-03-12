Mehmet Demirkol: Tolgay Fenerbahçe'ye zarar veriyor

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin yolunu tutan Tolgay Arslan, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

"BEŞİKTAŞ'TAKİ TOLGAY DEĞİL"

Tolgay'ın siyah-beyazlı ekipteki formundan uzak olduğunu ifade eden Mehmet Demirkol, "Tolgay zarar veriyor, var zannediyorsun ama yok. Fiziksel olarak var ama aslında yok. Tolgay senin için dezavantaj, rakip için avantaj." şeklinde konuştu.





BeIN Manşet programında değerlendirmeler yapan Demirkol sözlerine şöyle devam etti: "Tolgay, Fenerbahçe'ye zarar, Fenerbahçe 10 kişi oynasa daha iyi. Bunu abartarak söylüyorum ama öyle."