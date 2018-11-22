Mehmet Demirkol: Tolgay G.Saray'a gidebilir

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN SPORTS Haber'de yayınlanan programda gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Demirkol, Tolgay Arslan'ın sarı-kırmızılı takıma transfer olabileceğini söyledi.

İşte Demirkol'un sözleri:

BEŞİKTAŞ'IN ÇIKIŞ ŞİFRESİ

"Beşiktaş’ın çıkış şifresi; Oğuzhan ve Tolgay’dır. Ya Tolgay’ın performansından yararlanacaksın ya da satarak para kazanacaksın. Oğuzhan’ın direkt performansından yararlanman gerekiyor. Ljajic orayı tek başına toparlayamaz. 10 numara, kaptanlık falan Oğuzhan için fazla… Bu tip oyuncuların vasat olma hakları yok. Bugünün futbolunda yüzde 100 oynaman lazım. Önümüze Ronaldo ve Messi örneği koyuldu. Her hafta Las Vegas gösterisi sunuyor adamlar. Eskiden Maradona vardı, 4 maç oynar, 1 maç yatardı. Şimdi bu yok."

ÇOK GÜÇLÜ İDDİALAR VAR

"Tolgay için güçlü bir şekilde Galatasaray iddiaları var. Ancak Beşiktaş, Tolgay-Ozan takası yapıp Ozan'ı deneyebilir. Ozan’ın hayata dönmesini isterim ama önce Ozan karar verecek. Herkes kendisinden sorumludur."

Tolgay Arslan: Galatasaraylıyım - İZLE

