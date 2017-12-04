Mehmet Demirkol Tudor'u savundu

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, NTVSpor'da yayınlanan Spor Servisi programında Galatasaray-Beşiktaş derbisini ve Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

KONUNUN TUDOR'LA ALAKASI YOK

Galatasaray'ın 14 haftada topladığı 29 puanın Tudor sayesinde olduğunu söyleyen Demirkol, Hırvat teknik direktörün yersiz eleştirildiğini belirtti.

Büyük maçlardaki kötü sonuçların Tudor'dan değil, futbolculardan kaynaklandığını vurgulayan Demirkol "Konunun Igor Tudor'la hiç alakası yok. Ne yapsın Tudor? En az suç Tudor'un. Çok net. Beşiktaş, Galatasaray'ı 60 ile 75 dakika içerisinde köşeye sıkıştırdı. 8-9 tane pozisyon buldular. Şimdi bunun Igor Tudor ile ne alakası var Allah aşkına." şeklinde konuştu.

AA

AYKUT KOCAMAN HAKLI ÇIKTI

Aykut Kocaman'ın puan farkı konusunda yaptığı açıklamalarda haklı çıktığını da söyleyen tecrübeli yorumcu "Aykut Kocaman suni fark tanımlamasında an itibarıyla haklı çıktı. Sadece bu bile çok ihtiyaç duyduğu psikolojik bir zafer. Zira arada bir istifa krizi atlatıldı... Oyun yerlerde sürünürken, ‘Valbuena dışında takımda oynayan oyuncu yok’ fikri hakimken, dün Valbuena’sız net bir baskı oyunu uygulatabildi. Kasımpaşa gibi hızlı 4 hücumcuya sahip bir takıma karşı özellikle ilk yarıda oynanan oyun mükemmeldi." diyerek konuyla ilgili sözlerini sonlandırdı.

AA