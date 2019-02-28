Mehmet Demirkol: Yeni Selçuk İnan bulmak çok zor

beIN MANŞET programında Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Hatayspor karşısındaki performansını değerlendirdi. Selçuk İnan'a dikkat çekti ve stoperleri övdü.

SELÇUK İNAN BULMAK ZOR

Demirkol, "Selçuk İnan, kendisine yeni bir oyun buluyor. Yeni fizilsel durumuyla bir yerlere geliyor. Selçuk gibi orta sahayı domine eden oyuncu bulmak zor. En azından kulübede silah olmalı. Yeni Selçuk İnan bulmak çok zor. Böyle kaç oyuncu var? Oğuz Çetin, Mehmet Özdilek, Ünal Karaman gibi… Yeni jenerasyonda bulunmuyor. Sergen başka oyuncuydu. Az geliyor Selçuk gibiler" dedi

"PAMUKLARA SARMAK LAZIM"

Marcao ve Luyindama'nın önemine dikkat çeken Mehmet Demirkol, "Korkunç bir zemin vardı. Hatay daha iyi zeminde oynamayı hak ediyor. Semih'in Hatay maçında yaptırdığı penaltı bence değil ama adamını öyle nasıl kaçırıyorsun? Nasıl bu kadar kolay sıyrılabiliyor? Orada ciddi sorun var. Luyindama ve Marcao'yu pamuklara sarmak lazım. Çok ciddi fark var" sözlerini kullandı