Mehmet Demirkol: Yenilmesi yararına olur

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine artık sayılı günler kaldı.

Pazar günü saat 19.00'da başlayacak dev karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, sarı-lacivertlilerin kaybetmesinin orta ve uzun vadede yararına olacağını söyledi.

"ELLERİNDE SADECE BU KALDI"

Demirkol, "Ersun Yanal 20 küsur yıl sonra kaybeden hoca olmak istemeyebilir. Böyle bir baskı var. Bir gün bunun bitmesi Fenerbahçe açısından esasında orta ve uzun vadede yararlı olacak. Çünkü elde bir tek bu kaldı. Bunun üzerinden dönüyor her şey" ifadelerini kullandı.