Mehmet Demirkol'dan Ersun Yanal'a drone eleştirisi

BeIN Manşet adlı programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe gündemini değerlendirdi.

DRONE MU OYNAYACAK TOPU?

Ersun Yanal'ın eldeki oyuncuların performansını artırması gerektiğini söyleyen Demirkol, "Benzia ilk yarı boyunca kaleye isabetli şut atamamış. Yanal'ın elindeki futbolcuların performansını yükseltmesi lazım. Sürekli olarak 'inanın' diyor, taraftarı stada çağırıyor. Zaten ilk yarıda stada en çok Fenerbahçeliler gitti. Öyle bir sorunun yok ki senin. Drone uçurdu diye haberler çıkıyor. Drone mu oynayacak topu? Sanki daha önce hiç uçurulmadı. Drone uçurdu diye Aykut Kocaman'la dalga geçiyorlardı" şeklinde konuştu.