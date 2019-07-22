Mehmet Demirkol'dan Falcao analizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Diagne'yi satıp yerine Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü Falcao'yu transfer etmeyi planlıyor.

Sarı-kırmızılıların bu girişimine, yaşı, ücreti ve geçirdiği sakatlıklar nedeniyle "İkinci Van Persie olur" şeklinde yorumlar yapılsa da, spor yorumcusu Mehmet Demirkol farklı düşünüyor.

"ÇOK ETKİLİ OLACAKTIR"

Falcao'nun çok yararlı olacağını belirten Demirkol, "Belhanda’yı ikinci merkez forvet olarak görebiliriz. Galatasaray, Babel, Feghouli ve Belhanda ile kontrol edilmesi zor bir hücum ekibi olabilir. Bu yapıda Falcao çok etkili olacaktır" dedi.