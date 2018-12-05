Mehmet Demirkol'dan G.Saray'a Demirören eleştirisi

beIN Sports'ta yayınlanan "beIN Manşet" adlı programda yorumculuk yapan Mehmet Demirkol, gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Demirkol'un sözleri:

4 KEZ ŞAMPİYON OLMADINIZ MI?

"Fatih Terim, Antalya maçından sonra 'Cüneyt Çakır'ı koruyalım' demedi mi? Bir ay sonra neler oldu? Geçen sene şampiyon oldun. Demirören döneminde G.Saray 4 kez şampiyon olmadı mı? Bu laf kalabalığına girersek, herkes bir şey söyler."





NURİ ŞAHİN KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI OLSUN

"Kulüpler Birliği'ninki gibi ciddi metinler oy birliğiyle yapılır. Galatasaray'a da yollarsın. Onlar da itriazlarını sıralar. Metnin özünde şu var: 2 hakem el çektirildi görevden uzaklaştırıldı. Bu yanlış. Bazı kulüplerde kendi maçlarına bazı hakemlerin çağrılmasını istemiyor. Fikret Orman daha 2 ay önce hakemlerle ilgili bir basın toplantısı yapmadı mı?"

"Kulüp yöneticileri Kulüpler Birliği'ne başkan olmasın. Markus Merk'i getir oraya mesela. Sertifikas varsa gelsin. Ya da CEO birini getir. Benim adayım Nuri Şahin. Bundan sonra Kulüpler Birliği Başkanı Nuri Şahin olsun."

YÖNETİMİN TAVRI BENİ ABDULLAH AVCI'YA GÖTÜRÜYOR

"Koeman'ın kalmasına yönelik bir hava da var. Ben de öyle düşünüyorum. Fenerbahçe yönetimi sanki önümüzdeki sezonu bekliyor. Öyleyse başka bir hocayı bekliyor demektir. Bu beni Abdullah Avcı'ya götürüyor."