Mehmet Demirkol'un şampiyonluk tahmini

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, bugünkü köşe yazısında Galatasaray-Trabzonspor maçını analiz etti.

Demirkol, sarı-kırmızılıların deplasman sorununu çözdüğü takdirde ipi göğüsleyen taraf olacağını iddia etti.

İşte Demirkol'un yazısını bir kısmı:

ÇALIMBAY'IN HERHANGİ BİR ANALİZİ YOK

Terim’in kendi takımıyla ilgili yaptığı analiz yüzde yüz doğru. Rıza Çalımbay’ın kendi takımıyla ilgili yaptığı herhangi bir analiz yok. Terim maç öncesi maçı yaşayıp oyunu kuruyor. Çalımbay önceden panikleyip takımı sahaya salıyor. İş zaten burada kopuyor. Orta saha ve savunmada riskli ama hücum dörtlüsü anlamında ligin en iyi 2-3 ekibinden birine sahip olunca... Üstüne elinde ligin en iyi golcüsü olunca Mariano ve Nagatomo’yu birer hücümcu gibi oyuna sokup korku salmak mantıklı. Maçı hemen erkenden yorulmadan koparmak... Hele de Abdülkadir’i defakto savunma kanadı gibi kullanmak zorunda kalan bir rakip hoca varken.





Terim takımını geniş alanda önde hücuma yönlendirip erkenden maçı koparmak istedi. Rıza Çalımay’ın takımı dar alanda kalıp oyun kuramaz halde kaldılar. Sonra iş işten geçince tıpkı Beşiktaş maçında olduğu gibi savumadan eksiltip hücumu çoğaltmak bir işe yaramıyor tabii. O Terim’in daha çok işine geliyor.

DEPLASMAN SORUNUNU ÇÖZERSE G.SARAY ŞAMPİYON OLUR

Galatasaray deplasman sorununu biraz olsun çözebilir mi? Yarısını çözse şampiyonluk tahmini yapmak hiç zor olmaz.