Mehmet Ekici Beşiktaş derbisinde yok

Mehmet Ekici'den sarı-lacivertli ekibe kötü haber geldi. Kayserispor maçında sakatlanan deneyimli orta saha oyuncusu Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
F.BAHÇE KARİYERİNİN 209 GÜNÜ SAKAT GEÇTİ
Trabzonspor'la olaylı bir transfer süreci yaşayarak Fenerbahçe'ye gelen Mehmet Ekici, sarı-lacivertli formayla uzun süreli sakatlıklar yaşadı. Yaşadığı çeşitli sakatlıklar yüzünden düzenli oynama şansı bulamayan Ekici, son olarak Kayserispor mücadelesinde bileğine aldığı darbe sonrası sakatlandı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusunun yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecinin ardından 11 Mart'ta sahalara dönmesi bekleniyor. Mehmet Ekici, 25 Şubat'ta oynanacak kritik Beşiktaş derbisini de kaçırmış olacak.
ÇOK ÇEŞİTLİ SAKATLIKLAR YAŞADI
1 Temmuz 2017'de Fenerbahçe kariyeri başlayan Mehmet Ekici, 1 buçuk sezonu aşkın süredir sarı-lacivertli ekibin kadrosunda yer almasına rağmen istikrarlı forma giyemedi. Baldır, kas yırtılması, alerjik reaksiyon, ödem, burkulma gibi farklı sakatlıklar yüzünden formasından uzak kalan Mehmet Ekici'nin 618 günlük Fenerbahçe kariyerinin 209 günü sakatlıklarla geçti.
Ekici'nin Fenerbahçe'de yaşadığı bazı sakatlıklar:
*Sağ arka üst adalede yırtık
*Adale ağrısı
*Kas yırtığı
*Sol üst adalede ödem
*Sol arka adalede yırtık
*Sol bacağında yırtık