Mehmet Ekici, Cocu'dan şikayetçi

Fenerbahçe'nin Sivasspor'la 0-0 berabere kaldığı maçın 61. dakikasında oyuna girip 17 dakika sonra çıkan Mehmet Ekici'nin yeterince ısınmadığı için sakatlandığı ortaya çıktı.

"ISINMADAN OYUNA ALMA DİYORUZ"

Sağ üst adalesinde yırtık olan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak oyuncu, teknik heyete sitem etti. Oyundan çıkarken bazı isimlere tepki gösterdiği gözlemlenen oyuncunun, "Isınmıyoruz. Isınmadan oyuna alıyor. Söylüyoruz, bizi dinlemiyor. Siz de (teknik heyet üyeleri) uyarıp bu hatasını düzelttirmiyorsunuz. Olan bize oluyor" sözleriyle yedek kulübesindeki antrenörlere tepki koydu.





Ekici'nin dışında diğer yedek oyuncuların da az ısındıkları konusunda teknik heyetten şikayetçi oldukları ifade edildi. Oyuncuların, "Oyuna almadan 6-7 dakika önce ısınmaya yolluyor. Zaten az ısınıyoruz. Bir de oyuna girmeyi beklerken soğuyoruz. Sahaya hazır girmiyoruz" şeklinde konuştukları belirtildi.

HOLLANDALI HATASINDAN DÖNECEK

Mehmet'in gözyaşlarını tutamadığı, sakatlığının ardından teknik direktör Phillip Cocu'ya bu durumun iletildiği öğrenildi. Hollandalı teknik adamın bu hatasını düzelteceği ifade edildi. Cocu, bundan sonraki maçlarda oyuncuları ısınmaya daha erken gönderecek. Böylece muhtemel sakatlıkların önüne geçilmiş olacak. Yeni uygulamaya Anderlecht maçıyla geçilecek.