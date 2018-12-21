Mehmet Ekici: Ersun Hoca ile daha iyi olacağız

Mehmet Ekici, yeni teknik direktörü Ersun Yanal'a güveniyor...

DAHA İYİ OLACAĞIZ

Ersun Yanal'ın gelişiyle değişen havaya vurgu yapan Ekici, "Takıma yeni bir enerji geldi. Hoca takıma iyi ulaştı, motive etti takımı ve bu da sahaya yansıdı. 3 kulvarda ilerliyoruz ve bu biraz yıpratıyor takımı. Ersun hocamız ile daha iyi olacağız diye düşünüyorum."

Maçta 2 gol atan Ekici, "Bugün attığım goller için mutluyum ama önemli olan kazanmamızdı. Moral kazandık bugün. Antalya maçına da bunu yansıtacağız." ifadelerini kullandı.