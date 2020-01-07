Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalıyor

Süper Lig'in ilk yarısında ismi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirilmeyen Mehmet Ekici, ikinci yarıda kadroda yer alacak.

TAKIMDA KALDI, KADROYA ALINIYOR

Sezon başında takımda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, gelen teklifleri kabul etmedi.

Son olarak Guilherme transferinde Malatyaspor'a önerilen ancak bu teklifi de kabul etmeyen deneyimli orta saha, kulüpte kalmayı başardı.

Sürpriz bir kararla Ersun Yanal tarafından Antalya kampına götürülen 29 yaşındaki futbolcuya, ikinci şans verilecek.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ekici'nin, Fenerbahçe'de kalma ısrarı sonrasında deneyimli hoca, ikinci yarıda oyuncusundan faydalanma kararı aldı.

Mehmet Ekici, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer alacak. Çapraz bağ sakatlığı yüzünden sezonu kapatan Sadık Çiftpınar ise listeden çıkarılacak.

Öte yandan Mehmet Ekici, Antalya kampında takımla birlikte gündüz salonda, akşam ise sahada çalıştı. 29 yaşındaki futbolcunun antrenmandaki neşesi dikkatlerden kaçmadı.