Mehmet Ekici forma bekliyor

Fenerbahçe'de sakatlıklar peşini bırakmayan Mehmet Ekici, Sivasspor mücadelesi ile birlikte ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

ORTA SAHADA DEĞİŞİM OLACAK

Aykut Kocaman'ın orta sahada daha ofansif isimlere yer verebileceği Ozan ve Josef'ten sadece birini tercih edebileceği de gelen haberler arasında.

GÖREVE HAZIR

Mehmet Ekici, "Şu anda iyi durumdayım. Bu sezon 2. kez sakatlandım. Takımı yalnız bıraktığım için çok üzüldüm ama umarım bu sezon başka sakatlıklar yaşamam. Hocam görev verdiğinde ben hazırım" dedi.