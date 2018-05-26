Mehmet Ekici gelecek sezondan umutlu

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve sakatlığı sebebiyle yeterince forma giyemeyen Mehmet Ekici geçtiğimiz sezonu unutmak istiyor.

"BENİM SEZONUM OLACAK"

Biri sezon öncesinde 2'si sezon 3 ağır sakatlık yaşadığını belirten Mehmet Ekici, "Benim için kayıp bir yıl oldu. Ama yeni sezon benim sezonum olacak." ifadelerini kullandı.

"KENDİME GÜVENİYORUM"

Gelecek sezon için iddialı konuşan Mehmet Ekici, "Kendimi çok iyi hazırlayacağım ve patlama yapacağım. Kendime ve kapasiteme güveniyorum" dedi.

Fenerbahçe'de bu sezon 11 maçta yalnızca 426 dakikada sahada kalabilen 28 yaşındaki yıldız futbolcu, 1 asist yapabildi.