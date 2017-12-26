Mehmet Ekici ilk yarıyı sakat geçirdi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında krize neden olan ve sarı-lacivertli kulübe imza atmak için yaklaşık 6 ay futboldan uzak kalan Mehmet Ekici, beklentilerin uzağında kaldı.

Milli futbolcu, peş peşe yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle 4'ü lig, 1'i kupada olmak üzere sadece 5 karşılaşmada 243 dakika sahada kalabildi.

4.5 MİLYON TL KAZANDI

Yıllık kazancı 2.1 milyon euro olan Mehmet Ekici, 243 dakikaya karşılık yarım sezonda 1.1 milyon euro (4.5 milyon TL) kazandı. Oyuncunun dakikası ise 4 bin 320 euro'ya geldi.

Fenerbahçe'de Van Persie ile birlikte en büyük hayal kırıklığı olan Mehmet Ekici, Trabzonspor'da ise geçen sezonun ikinci yarısını oynamadan geçirmişti.