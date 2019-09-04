Mehmet Ekici, Kasımpaşa'yı reddetti

Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine 1 hafta kala Mehmet Ekici'ye kendisine kulüp bulması gerektiğini iletti. Ancak deneyimli isim takımda kalmayı tercih etti.

KASIMPAŞA'YI REDDETTİ

Fenerbahçe'ye gelişi olaylı olan Mehmet Ekici, sakatlıklarından dolayı bir türlü düzenli forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekip, 29 yaşındaki oyuncuya takımda düşünülmediğini ve kulüp bulması gerektiğini bildirdi.

Ersun Yanal'dan gelen istek üzerine oyuncuyla görüşen yönetim, "Kendine kulüp bul. Seni kadroda düşünmüyoruz ancak oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme" ifadelerini kullandı.

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala Kasımpaşa, Mehmet'e talip oldu ve kiralama teklifi yaptı. Ancak Mehmet Ekici, "Ben Kasımpaşa'ya gitmem" deyince transfer gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlarında düşünülmeyen 29 yaşındaki 10 numara takımda kaldı.