Mehmet Ekici: Kendimi affettireceğim

Fenerbahçe'nin bu sezonki müzmin sakatı Mehmet Ekici, ligin ilk yarısında beklenen katkıyı veremedi.

27 yaşındaki futbolcu, Sarı- Lacivertli formayı giyebilmek için geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kadro dışı kalmayı göze alarak yaklaşık 5 ay futbol oynayamamıştı.

SABIRSIZLIKLA İKİNCİ YARIYI BEKLİYORUM

Ekici, "Fenerbahçe'ye transferim, hayatımın en mutlu günlerinden biriydi. Maalesef geldiğim günden beri sakatlık açısından büyük şanssızlıklar yaşadım. Tam iyileştim derken, yeniden sakatlandım. Bu nedenle, bana çok güvenen bu camiaya yeteri kadar katkı sağlayamadım. Şimdi sabırsızlıkla sezonun ikinci yarısını bekliyorum. Devre arasında çok iyi bir şekilde hazırlanarak, şampiyonluk yolundaki en kritik dönemde takımım adına her şeyi yapacağım ve kendimi affettireceğim. Umarım bir daha sakatlık yaşamam" diye konuştu.

ÇOK CANIM ACIDI

Mehmet, "Takımım zor günler yaşarken bir şey yapamamak, televizyondan izlemek zorunda kalmak canımı acıttı. Keşke tam olarak iyileşmeden oynamak gibi bir yanlışı yapmasaydım. Hırsıma yenilip hata yaptım" dedi.

SÜREKLİ SAKATLANIYOR

Sezon başı kampının en iyilerinden olan Ekici, henüz ilk hazırlık maçında attığı 2 golle yıldızlaşmış, ancak aynı maçta sakatlanmıştı. 8 Temmuz'daki bu sakatlığın ardından 15 Temmuz'daki kısa süreli denemesi de sakatlıkla sonuçlanan Ekici, ancak 17 Eylül'deki Alanya maçında formasına kavuşmuştu.

Daha sonra birçok kez sakatlık geçiren Mehmet, bir türlü Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadı.