Mehmet Ekici: Kimse bana istenmediğimi söylemedi

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici bilmecesi devam ediyor.

TFF'ye verilen 28 kişilik oyuncu listesinde yer almayan Mehmet Ekici'ye kulübü Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine çok az bir süre kala kendisine kulüp bulmasını istemişti.

Bu gelişmelerin ardından Kasımpaşa Mehmet'e talip olmuş ancak oyuncu gelen teklifi reddetmişti.

"ÇOK BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Sarı-Lacivertlilerde yıldız futbolcunun en geç ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken Ekici'den açıklama geldi.

Fenerbahçe forması giymek için büyük zorlukları göze aldığını belirten Mehmet Ekici, kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak "Kimse bana istenmediğimi söylemedi. Transferin bitmesine çok kısa süre kala benden kulüp bulmam istendi. Şimdi de kadro dışı bırakıldım. Ben bunları hak edecek ne yaptım! Çok büyük üzüntü yaşıyorum" ifadesini kullandı.

Sarı-lacivertli formayla bu sezon maça çıkamayan Mehmet Ekici, iki sezonda 19'u ilk on birde 36 karşılaşmada görev yapmış, 5 gol, 6 asistlik katkı sağlamıştı. Ekici, kariyerinin en parlak dönemini ise Ersun Yanal'la Trabzonspor'da yaşamış, 42 maçta 10 gol, 14 asistle yıldızlaşmıştı.