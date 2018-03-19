Mehmet Ekici: Kötü oynadım çok üzgünüm

Aykut Kocaman'ın Galatasaray karşısında ilk 11'de şans verdiği Mehmet Ekici, performansıyla kendisine güvenenleri mahcup etti.

Maça tesir edecek hiçbir icraata imza atamayan yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin dev karşılaşmada en kötü isimlerinden başında geldi.

"KÖTÜ OYNADIM ÜZGÜNÜM"

Ekici, kötü oynadığını kendi de kabul etti ve "Gücüm bu maçı kaldırmaya yetmedi" diyerek acı bir itirafta bulundu. Derbide oynamayı çok istediğini, hocasının da kendisine güvenerek görev verdiğini vurgulayan Ekici, "Kötü oynadım, bunun için çok üzgünüm. Fiziksel olarak ne yazık ki böyle üst düzey bir mücadeleyi kaldıramadım. Açıkça söyleyeyim; gücüm daha fazlasına yetmedi" açıklamasını yaptı.

"EKSİKLERİMİ HİSETTİM"

28 yaşındaki futbolcu, antrenmanlarda çok çalıştığını, ancak maç kondisyonunun başka bir şey olduğunu sözlerine eklerken, "Maçın adı derbi olunca kendi eksikliğimi daha fazla hissettim. Hocamın beni oyundan alması doğru bir karardı. Bundan sonra daha çok güçlenerek takımıma verebileceğimin en iyisini vermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı