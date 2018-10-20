Mehmet Ekici sakatlanınca gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta Mehmet Ekici, sadece 15 dakika oyunda kalabildi.

(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

61. dakikada Andre Ayew yerine oyuna giren ve etkili bir futbol sergileyen Ekici, 76. dakikada sakatlanarak maça devam edemedi.

(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Kenara geldikten sonra gözyaşlarını tutamayan Mehmet Ekici'nin yerine karşılaşmaya Alper Potuk dahil oldu.

(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

Bu arada iyi bir futbol ortaya koyan Mehmet Ekici'nin 74. dakikada kullandığı frikik üst direkten döndü.