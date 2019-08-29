Mehmet Ekici takımdan gönderiliyor

İlk iki maçını da kazanarak lige hayli moralli giren Fenerbahçe'de dün şaşırtıcı bir karar alındı.

"KENDİNE KULÜP BUL"

Geldiği günden beri takıma yeterli katkıyı bir türlü veremeyen Mehmet Ekici'yle yolların ayrılacağı öğrenildi.

Ersun Yanal'dan gelen istek üzerine oyuncuyla görüşen yönetimin, "Kendine kulüp bul. Seni kadroda düşünüyoruz ancak oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme" dediği belirtildi.

"4 GÜN KALA NASIL TAKIM BULAYIM?"

Gelen haberle sarsılan Ekici'nin moralinin çok bozuk olduğu ve kelimenin tam anlamıyla şok yaşadığı belirtildi.

Futbolcunun, "Olacak iş mi? Transferin bitmesine 4 gün kala Türkiye'de ben nasıl kulüp bulacağım?" şeklinde serzenişte bulunduğu ifade edildi.

Tecrübeli futbolcu, kalan kısa sürede takım bulabilirse Fenerbahçe'den ayrılacak.