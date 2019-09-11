Mehmet Ekici ve Linnes kadro dışı bırakıldı

2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerin Birinci Transfer Tescil Dönemi sonrası; forma numarası bilgilerini de içeren, Resmi A Takım Oyuncu Listeleri futbolseverleri bilgilendirmek amacıyla TFF'nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

MEHMET VE LİNNES YOK

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Mehmet Ekici listede yer almadı. 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da ise bileti kesilen isim Martin Linnes oldu.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kendisinden kulüp bulması istenen Mehmet Ekici'ye Kasımpaşa talip olmuş ancak Ekici, "Ben Kasımpaşa'ya gitmem" diyerek teklifi geri çevirmişti.

Fenerbahçe'nin TFF'ye verdiği liste:

Galatasaray'ın TFF'ye verdiği liste:

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