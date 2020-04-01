1 Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, koronavirüs salgını ve yaşanan kritik süreç nedeniyle her türlü fedakarlığa hazırım diyerek maaşını düşüreceğini söyledi.

2 Mourinho'ya göre çalıştığı en iyi 11 oyuncu Portekizli teknik adam Jose Mourinho, hocalık kariyeri boyunca çalıştığı isimlerden en iyi 11'ini açıkladı.

3 Mehmet Ekici'den yönetime: Kalmak istiyorum Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici, yönetime takımdan ayrılmak istemediği iletti.

4 Fatih Terim'in sağlık durumu Evinde tedavi altında olan Fatih Terim'in, akciğerlerinde herhangi bir sorun olmadığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, 13 Nisan'da iki tane daha test yaptıracak.

5 Emre Belözoğlu futbolu bırakmaya hazırlanıyor Şampiyonluk ve EURO 2020 hedeflerini gerçekleştiremeyen Emre Belözoğlu'nun, sezon sonunda yeşil sahalara veda edeceği öğrenildi.

6 Beşiktaş'ta yeni sözleşmeler için üst limit belirlendi Beşiktaş yönetimi, oyuncu maaşlarına ilişkin önemli bir karar aldı. Siyah-beyazlılar, bundan böyle sözleşmelerde yıllık 1 milyon euronun üstüne çıkmayacak.

7 Badou Ndiaye ameliyat oldu Sol dizinde yaşadığı problemlerin artması nedeniyle ameliyat olma kararı alan Ndiaye, dün bıçak altına yattı.

8 FIFA'dan kulüplere 2.7 milyar dolarlık korona yardımı FIFA, koronavirüs krizinin ardından kulüpleri ayakta tutmak için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanmayı planlıyor.

9 Sadio Mane hastane yaptırıyor Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, doğduğu kasaba olan Bambali'ye, koronavirüs hastalarının tedavisinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor.