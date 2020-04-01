Mehmet Ekici'den yönetime: Kalmak istiyorum

Fenerbahçe'de sezonun başında Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderilen listede yer almayan ancak takımdan da ayrılmayan Mehmet Ekici, sözleşmesini yenilemek istiyor.
Ligin ikinci yarısında kadroya alınan 30 yaşındaki oyuncu, yönetime bir mesaj gönderdi.
''BAŞARILARDA PAY SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM''
Sezon sonunda sarı-lacivertli ekiple sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, yönetime takımda kalmak istediğini iletti.
Ekici, ''Fenerbahçe’ye istediğim kadar katkı sağlayamadım. Burada kalarak, borcumu ödemek, önemli başarılarda pay sahibi olmak istiyorum.'' dedi.