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Mehmet Ekici'nin durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Ekici, sahalardan 2-3 hafta uzak kalacak.

Mehmet Ekici'nin durumu belli oldu
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Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak.

Sivasspor maçında 61. dakikada oyuna giren ve 15 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici, yedek kulubesinde gözyaşlarını tutamamıştı.

TETKİKLER YAPILDI

NTVSpor'da yer alan haberde sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe 'nin Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanan Mehmet'in bugün tetkikleri yapıldı.

2-3 HAFTA YOK

Orta saha oyuncusunun sağ arka üst adalesinde ufak bir yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan sarı-lacivertli futbolcu, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

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