Mehmet Ekici'nin durumu belli oldu

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Ekici, sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak.
Sivasspor maçında 61. dakikada oyuna giren ve 15 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici, yedek kulubesinde gözyaşlarını tutamamıştı.
TETKİKLER YAPILDI
NTVSpor'da yer alan haberde sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe 'nin Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında dün Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanan Mehmet'in bugün tetkikleri yapıldı.
2-3 HAFTA YOK
Orta saha oyuncusunun sağ arka üst adalesinde ufak bir yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan sarı-lacivertli futbolcu, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak