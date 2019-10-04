Mehmet Ekici'nin idmanı izlediği kare

Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, A takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürüyor.
TFF'ye verilen listeye yazılmayan Mehmet Ekici, idmanlarda da yer bulamıyor.
(Görüntü Fenerbahçe'nin YouTube hesabından alınmıştır.)
TAKIMDAN AYRI ÇALIŞIYOR
Ersun Yanal'ın, "Üzüle üzüle kadro dışı bıraktık" dediği deneyimli futbolcunun antrenmana yansıyan bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.
Fenerbahçe'nin YouTube hesabından paylaşılan idman görüntülerinde Mehmet Ekici'nin, takım arkadaşlarını kale arkasından izlediği bir kare ekranlara yansıdı.
Trabzonspor'da oynadığı dönemde 6 ay kadro dışı kalmayı göze alarak Fenerbahçe'ye imza atan deneyimli futbolcunun son hali sarı-lacivertli taraftarları da üzdü.
Mehmet Ekici'nin devre arasında başka bir takıma kiralanacağı ifade ediliyor.
(Görüntü Fenerbahçe'nin YouTube hesabından alınmıştır.)