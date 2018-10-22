Mehmet Ekici'nin sakatlanma sebebi

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de 61. dakikada oyuna giren ancak 78. dakikada sakatlanarak oyun dışı kalan Mehmet Ekici'nin yeterince ısınmadığı için sakatlandığı ortaya çıktı.

COCU ISINMADAN OYUNA ALDI

Fenerbahçe'de Sivas deplasmanında oyuna ikinci yarı giren ancak sahada sadece 17 dakika kalabilen Mehmet Ekici, teknik direktör Cocu ve yardımcılarının yanlış kararı yüzünden sakatlandı.

Mücadelenin 61. dakikasında oyuna dahil olan Mehmet, sadece 6 dakika ısınarak maça girdi. Yedek kulübesindeki oyuncuları 55. dakikada ısınmaya gönderen Cocu ve yardımcıları oyuncunun vücudunu yeterince ısıtmasına izin vermediği öğrenildi. Futbolcuların ısınma sürelerini kısa tutan Hollandalı teknik adam, bu konuda Fenerbahçeli futbolcuların tepkisini çekti.

Mehmet Ekici'nin oyuna girmeden teknik heyete yeterince ısınmadığını anlattığı ancak teknik direktör Phillip Cocu'nun Mehmet'i dinlemediği öğrenildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Oyuna girdikten 17 dakika sonra sakatlanıp saha kenarına gelen Mehmet Ekici'nin oyundan çıkarken de Cocu, yardımcıları ve sağlık heyetine de sitem ederek, "Ben size demiştim" tarzında hareketlerde bulunduğu görüldü. Öte yandan Mehmet, sakatlandıktan sonra büyük üzüntü yaşayarak ağladı.

Mehmet Ekici, oynadığı 17 dakikalık süre içerisinde takımı adına oyunu hareketlendirmiş, bir topu da direkten dönmüştü. Ekici, geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla 18 maça çıkan tecrübeli orta saha, 1 asist üretti.