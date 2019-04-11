Mehmet Ekici'ye 3 maç ceza

Ankaragücü mücadelesinde rakibine fiziksel müdahalede bulunan ve ardından kırmızı kartla oyundan atılan Mehmet Ekici'nin cezası belli oldu.

3 MÜSABAKADAN MEN ALDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçeli Mehmet Ekici'ye 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verdi.

EKİCİ GALATASARAY VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA YOK

Mehmet Ekici, Galatasaray, Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarında oynayamayacak.

TFF'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, TFF'den izinli olmayan pankart ile sahaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MEHMET EKİCİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"