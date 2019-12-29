Mehmet Ekici'ye talip çıktı

Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu'nu verilen listeye dahil edilmeyen Mehmet Ekici, transferin kapanmasına birkaç gün kaldığı için takım bulamamıştı.
Sarı-lacivertlilerde bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, başka bir takıma gitmek için ocak ayı transfer döneminin açılmasını bekliyor.
GÖZTEPE TALİP OLDU
Yetenekli futbolcuya ilk teklif Süper Lig'den geldi.
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in Mehmet'i transfer etmek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teklif götürdüğü öğrenildi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Ekici'nin İzmir ekibine gitmeyi kabul etmesi durumunda transfer gerçekleşecek.
Mehmet'in Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.