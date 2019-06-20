F.Bahçeli Mehmet'le Tolga tatilde sıkı çalışıyor

Süper Lig'de koca bir yılın yorgunluğunu atmak için tatile çıkan futbolcular, bir yandan da yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor.

Kamp dönemi henüz başlamadığı için birçok futbolcu bireysel antrenmanlar yaparken, sosyal medyadan takipçileri için paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

MEHMET'LE TOLGA SIKI ÇALIŞIYOR

Fenerbahçe'nin yerli futbolcuları Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci, Yunanistan'da tatil yapıyor. Deneyimli futbolcular tatilde çalışmalarını da eksik etmiyor.

Mehmet ve Tolga tatili çalışarak geçiriyor - İZLE

Mikonos'ta tatilin keyfini süren ikili, özel antrenörler eşliğinde bireysel kuvvet idmanlarına devam ediyor.

Mehmet Ekici ile Tolga Ciğerci, kişisel Instagram hesaplarından antrenman yaptıkları video ve fotoğrafları takipçileri ile paylaştı. İkilinin paylaşımlarına birçok beğeni ve yorum geldi.