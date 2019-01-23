Mehmet Özdilek: Açılışı Beşiktaş ile yapacağız

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, ikinci yarının ilk maçında Atiker Konyaspor'a yenildiklerini hatırlatarak, "Geçen hafta kaybettiğimiz maçı Beşiktaş karşısında telafi etmek istiyoruz." dedi.

Mehmet Özdilek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, evlerinde 2-1 kaybettikleri Atiker Konyaspor maçında beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını ancak 25 Ocak Cuma günü oynayacakları Beşiktaş maçına kilitlendiklerini dile getiren Özdilek, "Çok fazla zamanımız yok ve ligin iyi bir takımına karşı oynayacağız. Beşiktaş ligin önemli takımlarından biri, ikinci yarıya galibiyetle başladılar. Kolay maç olmayacak." diye konuştu.

Mehmet Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ligde herkes herkesi yenebiliyor. Dolayısıyla amacımız orada yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Çok tecrübeli takıma karşı oynayacak olsak da içeride ve dışarıda oyun anlamında çok değişkenlik gösteren takım değiliz. Oyun anlamında sıkıntımız yok ama baştan beri noktayı koymakta sıkıntı yaşıyoruz. Bunu Konyaspor maçında da gördük. Bu sorunla ilgili çalışmalarımız da ayrıca devam ediyor."