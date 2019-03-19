Mehmet Özdilek: Beşiktaş için hazırım

Beşiktaş, Şenol Güneş'in yerine takımın başına getireceği hoca arayışını sürdürüyor.

Birçok ismin adının geçtiği teknik direktörlük koltuğuna, siyah-beyazlı takımın eski oyunlarından Mehmet Özdilek de talip oldu.

Deneyimli teknik direktör, NTV Spor’un sorularını yanıtladı ve efsaneleştiği Beşiktaş’tan gelecek bir teklife sıcak bakacağını söyledi.

HAZIR OLDUĞUMU NET BİR ŞEKİLDE SÖYLÜYORUM

Mehmet Özdilek “Bu tercihi yapacak olan başkan ve yönetim kuruludur. Bu tercihi yaparlarsa da bugün itibarıyla oraya her yönüyle hazır olduğumu çok net ifade edebilirim” dedi.