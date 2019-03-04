Mehmet Özdilek: Beşiktaş'tan gelen bir teklif yok

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ayrılığın ardından DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mehmet Özdilek, "Herhangi bir sorun yaşamadan, medeni bir şekilde yollarımızı ayırdık. İki taraf için de hayırlısı olan buydu" dedi.

Şenol Güneş’in milli takıma gidecek olmasından dolayı Beşiktaş’ın teknik direktör arayışlarına başlaması ve siyah beyazlı kulüple adının geçmesine ilişkin bir soruya yanıt veren Mehmet Özdilek, "Şu an öyle bir şey yok. Bana Beşiktaş’tan gelen herhangi bir teklif yok. Ben dinlenme sürecine geçiyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilinmez" ifadelerini kullandı.