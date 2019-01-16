Mehmet Özdilek: En büyük gücümüz taraftarımız

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ikinci yarının ilk maçı olan Atiker Konyaspor karşılaşmasına hazır olduklarını söyledi. Özdilek, iç sahadaki tüm maçları kazanmak istediklerini ifade etti.

Mehmet Özdilek, cumartesi günü saat 13.30'da oynayacakları Atiker Konyaspor maçı ve transfer dönemini değerlendirdi. İkinci yarıya Atiker Konyaspor maçını kazanarak moralli başlamak istediklerini belirten Özdilek, takımda sakat olmadığını sadece Kuboluv'un ağır bir hastalık geçirdiğini ifade etti.

İç sahadaki maçları kazanmayı istediklerini belirten Özdilek, şunları söyledi: "İkinci yarının zorluğunu biliyorum, taraftarın beklentisini biliyorum. Bu takım mücadelenin içinde olacak, her maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Mücadelede en büyük destekçimiz seyircimiz olacak. İlk yarıda takıma gösterdikleri desteği üstüne koyarak aynı şekilde bekliyoruz. Maç cumartesi günü saat 13.30'da. Onların sahayı doldurmasını desteklemesini bekliyoruz. Artık geri sayım başladı artık içerde bütün maçları kazanma odaklı oynayacağız."

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