Mehmet Özdilek: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Mehmet Özdilek, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maçın ligin alt sıralarını ciddi anlamda ilgilendiren bir karşılaşma olduğunu belirterek, mücadelenin her iki takım açısından da zor geçeceğini söyledi.

"KAYBETTİĞİMİZ PUANLARI TELAFİ EDECEĞİZ"

Alt sıraları ilgilendiren maçta Fenerbahçe'yi yenmek istediklerini ifade eden Özdilek şöyle konuştu: "Takım olarak kaybettiğimiz puanları Fenerbahçe deplasmanında telafi etmek için çalışacağız. Fenerbahçe maçı bizim açımızdan da onlar açısından da zor bir müsabaka. Çünkü alt sıraları ciddi anlamda ilgilendiren bir maç. Bakıldığında az gol atan, çok gol yiyen bir görüntüleri var ama aynı şey bizim için de geçerli. Biz de çok pozisyon üreten bir takımız ama bitiricilikte çok etkili değiliz. Aynı sıkıntı Fenerbahçe için de görünüyor."

Mehmet Özdilek: Alt sıraları ilgilendiren maç - İZLE



Ersun Yanal'ın bu maçtaki oyun planı konusunda değerlendirmeler yaptıklarını kaydeden Özdilek, "Hoca değişikliği pozitif anlamda etki eder mi etmez mi bilemem, bunu maça çıktığımızda göreceğiz. Ersun hocayı da bildiğimiz, tanıdığımız için neler değişebilir bunları da hayal etmeye çalışıyoruz. Deplasmanda oynamanın avantaj ve dezavantajları vardır. Biz avantajı lehimize çevirmek istiyoruz. Başından sonuna kadar oyunun içinde olmak istiyoruz. Koşu kalitemiz iyi, mücadele gücümüz yüksek. Onlar bizi değerli hale getirdi. Bundan ödün vermeden mücadele edeceğiz." şeklinde konuştu.