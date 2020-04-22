Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ligler askıya alınmıştı.

Futbolun akıbetinin ne olacağı henüz kesin olarak bilinmezken, ihtimaller arasında ise maçların seyircisiz olarak oynanacağı bulunuyor.

''SEYİRCİSİZ OYNATMAK CİNAYET GİBİ''

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takımları kolay bir sürecin beklemediğini söyledi.

Özdilek, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Tam son haftalarda ayrılığa giriyorsunuz ve tekrar o 6 haftayı oynamak zorundasınız. Birçok oyuncunun transferi var, sözleşmesi bitiyor. Sizin hedefiniz var. 6 hafta sonra kulübünden ayrılacak, gel bu savaşta birlikte olalım diyeceksiniz, oyuncu ne kadar konsantre olacak? Kolay bir süreç beklemiyor kulüpleri. Futbol seyirciyle, statların dolu olmasıyla güzel. Teknik adamı da, sporcuyu da ortama adapte eder. Bence seyircisiz oynamak futbol adına cinayet gibi bir şey.''