Mehmet Özdilek: Orkan Çınar'ı istiyoruz

Süper Lig'de 9. haftanın ardından Mustafa Reşit Akçay'ın yerine göreve getirilen 51 yaşındaki teknik adam, yeşil-beyazlıların Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirinin sorularına yanıtladı.

Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkan Çınar'ı kadrolarına dahil etmek istediklerini aktardı.

ORKAN'I İSTİYORUZ

Orkan'ı 2008-2013 yıllarında teknik direktörlüğünü yaptığı Antalyaspor'a almak istediğini fakat görevinden ayrılınca bunun gerçekleşmediğini ve oyuncunun da Gaziantepspor'a transfer olduğunu dile getiren Özdilek, "Orkan'ı Almanya'da tanıyan ve bulan benim. Onun oyunculuğunu ve yeteneklerini biliyorum. Orkan'ı kadromuza katmak istiyoruz. Bir sakatlık geçirdi ama bence bizim için iyi bir oyuncu. Geleceği adına onun da oynaması çok önemli. Her şeyden önce ülke futboluna faydalı olabilmesi için Orkan'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.