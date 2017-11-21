Mehmet Özdilek Reşit Akçay'ı eleştirdi

Özdilek, 4 oyuncunun takımdan ayrılmasının ardından onların yerine 15 oyuncu alınmasının kendisine sağlıklı gelmediğini belirterek, ''Biraz daha sağlıklı transfer politikası olabilirmiş'' dedi.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından Yeşil-beyazlı kulüple 1,5 yıllığına anlaşma imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek, Kayacık Tesisleri'nde, 'Basınla Tanışma' toplantısı düzenledi. Atiker Konyaspor'un geçen sezon başarılı olduğuna ve Türkiye Kupası kazandığını hatırlatan Özdilek, bu sezon başında yapılan transferleri eleştirdi. Yapılan 15 transferin sağlıklı yapılmadığını ileri süren Özdilek, şunları söyledi:

4 ADAMIN YERİNE 15 ADAM ALMAK SAĞLIKLI DEĞİL

''Geçen sene başarılı bir Konyaspor var. Türkiye Kupası'nı kazanan bir Konyaspor var. Sezon itibariyle birçok oyuncu transferi yapan bir Konyaspor var. Takımda direkt oynayan 4 oyuncunun ayrılması bir şey kaybettirir mi? Oturmuş bir kadroda çok önemlidir. Ama zamanınız varsa bunları tolere edebilirsiniz. 4 adamın yerine 15 adam biraz bana sağlıklı gelmiyor. Daha sağlıklı transfer politikası olabilirmiş. Geçmişi irdelemektense bugüne bakmayı daha doğru buluyorum.''