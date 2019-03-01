Mehmet Özdilek: Tek amacımız Galatasaray'ı yenmek

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Galatasaray maçına hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırız. Maçın gidişatına göre hareket edeceğiz. Tek odaklandığımız nokta, kazanmak olacak." dedi.

Mehmet Özdilek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve başladığı andan itibaren tüm maçlara final havasında hazırlandıklarını ve her karşılaşmayı kazanma odaklı oynadıklarını belirtti.

Bazen istemedikleri oyun ve skorlarla karşılaştıklarını dile getiren Özdilek, "Genel anlamda kamuoyunun takdirini almış bir takımız. Geçen hafta MKE Ankaragücü'ne karşı beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu maçın ilk yarısındaki oyunu tasvip etmek mümkün değil. 33 puanın olduğu yerde pes etme gibi düşüncemiz yok." diye konuştu.

Özdilek, sahalarında Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacaklarını aktararak, şöyle devam etti: "Bu maç, farklı hedefleri olan iki takımın mücadelesi olacak. İçeride ve dışarıda kolay müsabaka yok. Bu ciddiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim açımızdan önemli bir müsabaka, sahamızda ve kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Sahada kazanma odaklı olacağız. Şuursuzca hareket etmeyeceğiz, mantığımızla ve sabrımızla sahada olacağız. Bu ortamda amaç kazanmak olacak. Galatasaray maçına hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırız. Maçın gidişatına göre hareket edeceğiz. Tek odaklandığımız nokta, kazanmak olacak."

Ligin her hafta farklı heyecanlara sahne olduğunu vurgulayan Özdilek, şu ifadeleri kullandı: "Bu heyecanı Galatasaray galibiyeti ile desteklemek istiyoruz. Bütün planımız bu, ümit ederim ki bunu başarırız. Karşınızda Galatasaray gibi bir takım varsa sakin olmalıyız, sabırlı oyun oynamalıyız ve oyunu doğru kurgulamalıyız ki istediğimizi elde edelim. Biz oynadığımız oyundan mutlu olan bir takımız. Tabii ki beklentinin altında kaldığımız belli periyotlar oldu. Bu da futbolun içinde çok doğal şeyler. Oyuncular makine değil insan."

