Süper Lig'in 22. haftasında Erzurumspor sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Kümede kalma mücadelesi veren mavi-beyazlı ekip rakibini 4-2 mağlup ederek tam 8 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Karşılaşmanın ardından ise Mehmet Özdilek'in gafı çok konuşuldu.

MAÇI KAYBETTİK DEDİ, MUHABİRLER DÜZELTTİ

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Özdilek, sözlerine, "Önemli bir maç kaybettik ama lig bitmedi." diyerek başlayınca basın mensupları araya girdi ve, "Hocam kazandınız." uyarısında bulundu.

Mehmet Özdilek'in 'maçı kaybettik' gafı - İZLE

Bu uyarının üzerine yaptığı gafı düzelten Özdilek, "Öyle mi? Pardon özür dilerim. Kazandık, yola devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sivasspor'u yenen Erzurumspor ligde 21 puanla 17. sırada yer alıyor.