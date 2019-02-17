Mehmet Özdilek'ten Egemen Korkmaz'a övgü dolu sözler

Spor Toto Süper Lig'de 8 hafta sonra 3 puana 4 golle merhaba diyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, oyuncuların üzerinde ciddi baskı olmasına rağmen kazanmayı bildiklerini belirterek, "Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik" dedi.

Maçın ardından basın toplantısında sözlerine oyuncularını tebrik ederek başlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Tebriği de alkışı da hak ediyorlar. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Her maç çok önemli. İç sahadaki son üç maçta iyi oynamamıza rağmen skorla birleştiremedik. Puansal duruma baktığımızda bu maçın 3 puanın ötesinde bir müsabaka olduğunu, önümüze daha güvenli bakabilme adına, puan farkını düşürme adına önemliydi. Maçın başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir oyun oldu. Öne geçtik yakalandık, öne geçtik yakalandık. Ama pes etmedik. Oyunu forse etmeye çalıştık. 4-2 önemli bir skor. 5-6'yı yakalayabilirdik" diye konuştu.

EGEMEN'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

Maç öncesi Rashad Muhammed'in kız arkadaşının vefat haberini aldığını, bunun moralini bozduğunu anlatan Özdilek, galibiyetin de ona moral olacağını söyledi. Konuşmasında Egemen'i tebrik eden Özdilek, "Bir kere Egemen'e teşekkür ediyorum. Zaman zaman dinlendirerek oynatıyoruz ama kaptan gibi, lider gibi savaşçı kimliğiyle güven veriyor" ifadelerini kullandı.