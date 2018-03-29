İsmet Badem: Babası Mehmet'i dövüyor

Türkiye, geçen sezon Nilüfer Belediyespor kadrosunda yer alan 2,04 metre boyunda ve 22 yaşındaki basketbolcu Mehmet Şanlı’nın dramını konuşuyor.

Annesini 11 yaşındayken kaybeden Mehmet Şanlı, basketbol kariyerine doludizgin devam edip, hayata parkelerde NBA hayalinin peşinden koşarak tutundu.

Genç basketçinin hazin öyküsü - VİDEO

HAYALİ NBA

Mehmet’in, Türkiye Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde koçluğunu yapan bir basketbol adamına ulaşan Hürriyet, yaşananların perde arkasına ışık tuttu. Atatürk Havalimanı’nda, ATV mikrofonlarına, “San Francisco’ya gideceğim” diyen Mehmet’in, milli takımlarda koçluğunu yapan yönetici, oyuncunun çok küçük yaşlarda, “1-2 seneye nerelerde olmayı hedefliyorsun” sorusuna, “Seneye Los Angeles Lakers’la imzalıyorum” şeklinde ciddi karşılıklar verdiğini belirtti.

Basketbolun duayen ismi İsmet Badem, 23 yaşındaki Mehmet Şanlı ile bir araya geldi ve genç ismin inanılmaz hayat hikayesini anlattı.

Mehmet ve annesi yakın semt pazarına giderken, öylesine mutluydular ki, ana oğul birbirleri ile şakalaşıyorlardı. Mehmet annesine: “Anne artık ben büyüdüm aldığın meyveleri ben taşıyacağım” diye anlatmaya çalışırken, annesinin birden elinden kopup gittiğini hissediyor. Nereden geldiği belli olmayan bir gürültü ile yerlerde yuvarlanırken, yattığı asfaltın üzerinde annesi ile göz göze geliyor.

ANNESİNİ KAZADA KAYBEDİYOR

“Anne anne, ne işin var orada, niye yanıma gelmiyorsun?" diyor. Mehmet’i etraftan gelenler yerden kaldırırken, anneye çarpan araba altına almış ve vücudunun üstünden geçmişti! Hemen orada can veren annenin ve Mehmet’in eli artık yapayalnızdı! Mehmet’in annesi kötü bir şöförün, kötü araba kullanmasının kurbanı olmuştu! Mehmet için kader ağlarını işte böyle örmeye başlamıştı.

BABASI DÖVÜYORMUŞ

Mehmet Şanlı’nın dili tutulmuştu, hiçbir şey konuşmuyordu! Etrafta tanıyan komşular hemen Mehmet’i babasının yanına götürdüler! Mehmet artık elinden tutup, şakalaştığı, sohbet ettiği ve küçük yaştan itibaren arkadaş olduğu, koruyucu meleği, annesini kaybetmişti! Evde yapayalnızdı! Çünkü babası (Babanın adı da Mehmet) Mehmet Bey ( Bey demeye utanıyorum!)

Annesinin ölümünden dolayı babası küçük Mehmet’i suçlamaya başladı. Annesinin acısı yetmezmiş gibi birde babasının suçlamaları ile ağlaya ağlaya bitap düşüyormuş! Yetmedi. Baba Mehmet: ”Panik atak, psikolojik tedavi gören birisi! İlaç almadığı zaman çok saldırgan oluyormuş.”

Suçlamalar zaman zaman dayağa dönüşüyormuş! Komşular sayesinde zaman zaman hastaneye kaldırılmaktan kurtulur olmuş.