Mehmet Şanlı hastaneye yatırıldı

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da basketbol oynayan ancak yaşadığı psikolojik rahatsızlığın ardından bir süre önce Atatürk Havalimanı’nda yaşamaya başlayan 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, tedavisi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine yatırıldı.

TBF YETKİLİLERİ GEREKENİ YAPTI

Çıkan haberlerin ardından yeniden devreye giren Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) genç basketbolcunun tedavi görmesi için gereken evrakları hazırlamak için girişimlerini hızlandırdı.

Evrakların tamamlanmasının ardından Atatürk Havalimanı'na gelen TBF yetkilileri, Mehmet Şanlı'yı alarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Şanlı'nın tedavi altına alındığı öğrenildi.